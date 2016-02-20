Москва, 20 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Новых запретов интернет-торговли лекарствами в РФ не требуется, считает адвокат Люберцкой коллегии адвокатов Вера Ефремова. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля, комментируя законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента.

prgma.ru Интернет торговля лекарствами

«Действующим законодательством уже предусмотрен запрет на интернет-торговлю лекарственными средствами. Так, Федеральная антимонопольная служба, привлекая к административной ответственности организации, ссылается на п. 2 ст. 497 ГК РФ (Продажа товара по образцам и дистанционный способ продажи товара) и на абзац 2 пункта 4 Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, …» (далее — Правила продажи отдельных товаров), который гласит, что при осуществлении розничной торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли: на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах не допускается продажа продовольственных товаров, лекарственных препаратов, медицинских изделий и другое», — отметила Ефремова.

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«Говоря проще, интернет-торговля, есть ни что иное, как дистанционный способ продажи товаров, которая осуществляется путем доставки лекарственных средств на дом, по месту работы, на улице и в иные места. А по смыслу Правил продажи отдельных товаров не допускается продажа лекарственных препаратов вне стационарных мест торговли (в том числе курьерская доставка при дистанционном способе продажи)», — пояснила юрист.

По ее словам, учитывая, что анаболические стероиды в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 785 (ред. от 22.04.2014) «О Порядке отпуска лекарственных средств» включены в Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) и отпускаются при предъявлении рецепта, выписанного на рецептурном бланке N 148−1/у-88, и рецепта, выписанного на рецептурном бланке формы N 148−1/у-04 (л), то продажа их через интернет, вовсе исключена.

«Во-первых, анабиотические стероиды это лекарственные средства, а во-вторых, курьер, доставляющий лекарственные средства, это не фармацевт, он не компетентен в вопросах отпуска лекарств по рецептам», — добавила Ефремова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете аптекам осуществлять продажу лекарственных препаратов дистанционным способом, в том числе по интернету, внесла в Госдуму депутат Салия Мурзабаева («Единая Россия»).