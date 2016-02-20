Апшеронск, Краснодарский край, 20 февраля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В пригороде Апшеронска (Краснодарский край) улицы и дома за ночь покрылись опилками. Об этом 20 февраля сообщили краевые СМИ. Жители города связали это с работой ПДК «Апшеронск».

cepolina.com Опилки

«Местные жители сегодня ночью смогли наблюдать редкое «природное» явление — снег из опилок! Накануне местный суперсовременный деревообрабатывающий комбинат сначала «чадил», в воздухе чувствовался очень сильный химический сладковатый запах формальдегидов (их используют при изготовлении плит МДФ). Затем под утро произошел выброс опилок. Самое большое количество древесного волокна осело в жилом микрорайоне, расположенном рядом с заводом… Теперь у многих людей налицо признаки аллергии — мы чихаем, чешемся», — написала на своей странице в социальной сети Facebook уроженка Апшеронска Елена Кухаренко.

Однако в АО ПДК «Апшеронск» эту информацию опровергли. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель пресс-службы компании Светлана Сонина, производство МДФ на комбинате безотходное.

«Все образующиеся отходы: пыль, опилки, кора — сжигаются в энергоцентре. Он вырабатывает тепловую энергию и пар для производства. История со «снегом» похожа на чью-то глупую шутку, причем на шутку человека, который очень плохо представляет себе наше производство», — добавила Светлана Сонина.

По информации на официальном сайте АО ПДК «Апшеронск», производственные объекты комплекса занимают территорию площадью 50 га. Деревообрабатывающий комплекс оснащен импортным современным оборудованием для переработки древесины и производства из нее плитной продукции в ассортименте: МДФ, ХДФ и ламинированных напольных покрытий. Проектная мощность завода — 300 тысяч кубических метров в год.