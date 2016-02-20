Москва, 20 февраля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Генеральный директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР), политолог Алексей Чадаев в ходе конференции «Несистемная оппозиция: состояние и перспективы», прошедшей 20 февраля в пресс-центре ИА REGNUM, представил исследование, проведенное по заказу АЦМР с использованием данных социологического исследования ВЦИОМ. Он указал на факторы, которые влияют на нынешнюю политическую ситуацию в России. Так, по его словам, во-первых, роль играет возросшая активность несистемной оппозиции в связи с приближением выборов в Госдуму РФ. Во-вторых, важное значение отводится политической поддержке из-за рубежа, включая обвинения в адрес федеральных властей. Также политический эксперт подчеркнул влияние постоянного рефрена в виде «чеченской темы».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Чадаев заявил, что за пределами Москвы население России мало интересуется несистемной оппозицией, ничего не знает о ней. Он отметил, что если апеллировать к цифрам, то стоит сказать, что, по результатам проведенного исследования, 88% россиян не представляют, что такое несистемная оппозиция; 72% никогда не слышали это выражение. Кроме того, только 4% опрошенных могут без подсказки назвать имена кого-либо из её представителей.

Любопытно заметить, что, по итогам опроса, был сделан вывод, что население относит в ряды несистемной оппозиции: Михаила Задорнова, Германа Грефа, Петра Порошенко, Владимира Жириновского.

Почти четверть (24%) респондентов поддерживают идею суда над врагами народа. Сторонников жесткой политики в отношении несистемных больше всего среди материально обеспеченных россиян (34%) и молодежи (29%).

Вообще, население воспринимает сторонников несистемной оппозиции как людей, стремящихся дестабилизировать политическую ситуацию в стране, действующих в интересах других государств. Подчеркивается неорганизованность «несистемных», а также нелогичность их деятельности. Кстати, среди самых узнаваемых представителей были названы: Алексей Навальный, Михаил Касьянов и Ксения Собчак.

Исходя из результатов исследования, АЦМР ставит не воодушевляющий «диагноз» для несистемной оппозиции. В частности, речь идет о том, что ее политический капитал сегодня на нуле. Отсутствуют: узнаваемость лидеров, доверие, позитивные оценки деятельности. Учитывая эти факты, как считает политолог, лидеры несистемных сил находятся в поисках народных тем, которые могли бы обеспечить им рост узнаваемости и популярности. Ранее, начиная с 2011 года, такой темой была коррупция, однако за прошедшие годы власть, в целом, перехватила антикоррупционную повестку. Алексей Чадаев напомнил, что именно на фоне антикоррупционной темы Навальный стал популярным. Однако сейчас главным антикоррупционером стал Владимир Путин, уверен генеральный директор АЦМР.

Теперь представители несистемной оппозиции решили «играть» на национальной теме. И выбрали они борьбу с Рамзаном Кадыровым. Первая причина заключается в желании увеличить уровень поддержки среди населения, используя популистскую тему кавказофобии, которая, однако, по мнению Алексея Чадаева, последнее время становится менее популярной на фоне украинского и сирийского кризиса, а также экономических трудностей. Вторая причина выражена активностью Рамзана Кадырова в интернете: глава Чеченской республики, ведя аккаунты в социальных сетях, становится выходцем из того же самого «мира», что и представителя несистемной оппозиции. Ситуация усугубляется тем, что он реагирует и отвечает им.

Безусловно, представитель чеченской власти крайне узнаваем в России. Согласно данным исследования, 89% населения знают, о ком идет речь. Более того, сравнивая показатели опросов 2007 и 2016 годов, стоит отметить, что «чувство уважения» политик стал вызывать уже 31% россиян, а не у 11%, как было раньше. Уровень же недоверия остался тем же (9%). «Самое частое употребляемое слово в ходе исследования — уважение», — заявил Чадаев, представляя данные отношения населения к Рамзану Кадырову.

Политолог продолжил: «Для людей он, в первую очередь, — сильный региональный национальный лидер». Согласно опросу, 49% россиян уверены, что глава Чеченской республики принес больше пользы, чем вреда (больше вреда, чем пользы — 7%). Многие из опрошенных считают, что политик добивается роста благосостояния Чечни.

Исходя из вышесказанного, перспективы массовой кампании против Кадырова, по мнению Алексея Чадаева, можно оценить как низкие. Она также сравнивается генеральным директором АЦМР с шоу.

Добавим, что опрос проводился 6−7 февраля 2016 года в 46 регионах России в 130 точках опроса. В нем приняли участие 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%, указано в презентации доклада «Что даст ее (прим. несистемной оппозиции) лидерам конфликт с Рамзаном Кадыровым?».

Ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб, в свою очередь, добавил, что «псевдолиберальная оппозиция» выбрала неудачную мишень. Вообще, считает эксперт, у несистемной оппозиции существуют проблемы: «Инициатива со стороны коллег оказывается не вполне удачной. Идея организовать противостояние приводит к тому, что ее позиции не улучшаются, а ухудшаются».

Напомним, 20 февраля в пресс-центре ИА REGNUM состоялась презентация доклада политолога, генерального директора Аналитического центра «Московский регион» Алексея Чадаева «Несистемная оппозиция: состояние и перспективы». В презентации также принял участие ведущий эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб.