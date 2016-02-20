Вашингтон, 20 февраля, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство», возможно, продвинулись в своем стремлении к обладанию оружием массового поражения, передает The Fiscal Times.

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Не успели заголовки газетных статей о том, что ИГИЛ применило химическое оружие против курдов в Ираке, сойти на нет, как агентство Reuters сообщило, что боевиками экстремистской организации похищено устройство, содержащее радиоактивный металл иридий-192.

Данный изотоп применяется в промышленности и медицине как источник излучения, в частности с его помощью лечат рак. Однако вещество является одним из наилучших кандидатов для создания «грязной» бомбы, подрываемой с помощью традиционной взрывчатки для заражения местности радиоактивными материалами.

Опасность применения такого оружия состоит не в том, что оно приведет к громадному количеству жертв, а в том, что для устранения даже незначительного радиоактивного заражения в здании или квартале города потребуются месяцы.

В некоторых случаях же пострадавшие постройки будет дешевле снести и возвести новые, чем проводить дезактивацию, стоимость которой может достигать миллиардов долларов. В случае применения такого устройства зона заражения будет зависеть от силы взрыва и количества вещества, а также погодных условий.

Страхи относительно возможности применения такого устройства усилились, после того как на видеозаписях, изъятых у одного из подозреваемых в организации терактов в Париже 13 ноября, был обнаружен один из чиновников атомной промышленности Бельгии.

Пока следствие пытается установить предназначение данных видеозаписей, становится очевидным, что экстремисты ищут новые пути для совершения нападений на своих противников.