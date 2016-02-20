Москва, 20 февраля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Активность Фонда поддержки и защиты прав соотечественников многим не приходится по душе, что проявляется в действиях властей стран Прибалтики и Украины. Об этом 20 февраля в ходе заседания совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«В последнее время мы ведём работу в усложнившейся ситуации, в том числе в условиях антироссийской информационной кампании. Ещё одна проблема — миграционный кризис, затрагивающий интересы и русскоязычных общин. Фонд уверенно налаживает усилия по решению возложенных задач, доказывая свою востребованность и эффективность», — сказал Лавров.

По его словам, усилия фонда получают высокую оценку диаспор: «Фонд поддерживал соотечественников в реализации их права на изложение подходов к событиям, связанным с историческими процессами. Активность фонда не всем по душе: власти Латвии и Эстонии закрывают въезд участникам фонда, активы замораживаются на Украине».

Лавров призвал расширять присутствие фонда за рубежом в условиях непростой международной конъюнктуры, а также углублять сотрудничество. Важным ориентиром остаются задачи по выполнению итогов Всемирного конгресса соотечественников: «Деятельность в обозримом будущем будет продолжена на фоне сокращения финансирования — это нужно будет обговорить, а также обсудить возможность привлечения инвестиций».

Напомним, некоммерческая организация Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, создана указом президента Российской Федерации и приступила к работе с 1 января 2012 года. Учредителями фонда являются МИД России и Федеральное агентство Россотрудничество.

Целью фонда является оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. Фонд осуществляет свою деятельность во имя развития демократии, социальной справедливости, уважения прав и свобод человека и национальных меньшинств, совершенствования отношений между человеком и обществом, между человеком и государством и воспитания гражданственности. Целевая правовая помощь отдельным соотечественникам и правозащитным организациям оказывается путём выделения грантов и субсидий.