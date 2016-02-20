Анапа, Краснодарский край, 20 февраля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В строительство нового терминала анапского аэропорта планируют вложить почти 1,5 млрд рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации курорта, терминал будет не просто современным и удобным, но и удивит своей архитектурой. Его площадь составит без малого 12 тысяч квадратных метров, а пропускная способность — 600 пассажиров в час. На период строительных работ аэропорт продолжит работу в штатном режиме. Строительство должны завершить уже в 2016 году.

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По словам генерального директора аэропорта Николая Ратушного, новый терминал должен приобрести специфику курортного города. «Пассажиры должны чувствовать, что они прилетели именно в Анапу. В летний период для комфорта гостей города-курорта будут приняты все меры безопасности и набран дополнительный персонал,» — рассказал он ИА REGNUM.

Ввод в эксплуатацию нового терминала позволит увеличить площадь аэровокзального комплекса в три раза. Общая площадь нового аэропорта составит 16 500 квадратных метров. Пропускная способность аэропорта в 2016 году также увеличится почти в три раза и достигнет порядка 1100 пассажиров в час.