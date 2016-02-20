Москва, 20 февраля, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Предстоящая торговая неделя будет короткой, но катализаторы останутся неизменными. Рубль в основном будет реагировать на динамику цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Однако стоит учитывать тот факт, что продажи валюты компаниями-экспортерами прекратятся, так как пик налоговых платежей приходится на 25 февраля. При условии, что цены на нефть будут двигаться в район уровня 36,20, пара доллар/рубль может снова вернуться к уровню 74,84 — минимум завершающейся недели».

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«Возобновление роста цен на черное золото не исключено. Дело в том, что переговоры между ОПЕК и странами, не входящими в картель, будут продолжаться с целью достижения компромисса в действиях, направленных на стабилизацию цен на нефть. Таким образом, любые комментарии, свидетельствующие о готовности нефтедобывающих стран идти на компромисс, могут с легкостью вернуть котировки энергоносителя к росту», — отметила Рогова.

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«Также на пользу рублю может пойти и слабая статистика из США, которая будет дополнительным свидетельством того, что даже крупнейшая экономика мира чувствует себя недостаточно уверенно, что способно оказать давление на доллар по всему спектру рынка. Но если нефть будет оставаться под давлением, рубль может вернуться к отметке 80,50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля пара доллар США/рубль с расчётом на завтра подскочила на 1,52% — до 77,66 рублей за доллар. Пара евро/рубль выросла на 1,73% — до 86,36 рублей за евро. Причина — продолжающееся падение цен на нефть. Котировки марки Brent закрепились в районе уровня $33,40 за баррель.

Напомним, курс доллара на Московской бирже поднимался выше 80 рублей 20 января 2016 года, курс евро — к 88 рублям. Валюты подорожали после падения цены на нефть ниже $28 за баррель.