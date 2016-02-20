Кито, 20 февраля, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Цены на черное золото в среднесрочной перспективе могут подскочить до $200 за баррель. Такое предположение, как передает агентство ABI, высказал президент Эквадора Рафаэль Корреа, комментируя переговоры между РФ и странами ОПЕК о возможности заморозить уровень добычи нефти.

benzinga.com Нефтяные вышки

Эту вероятность глава государства объяснил прекращением инвестиций в нефтяной сектор, закрытием буровых вышек из-за их нерентабельности при низкой цене.

Президент Эквадора также не исключил, что низкие цены на черное золото могли использоваться в качестве инструмента давления на ряд мировых стран — Россию, Иран и Венесуэлу.

При этом Корреа охарактеризовал переговоры между РФ и Саудовской Аравией «как положительный факт».

«То, что эти страны сели за стол переговоров, является очень позитивным симптомом», — сказал президент.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Минэнерго Катара сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак и представители ряда стран ОПЕК (Организация экспортеров нефти) по итогам переговоров в столице Катара Дохе договорились о заморозке добычи черного золота на уровне 11 января.

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