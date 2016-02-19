Москва, 19 февраля, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Общего дохода членов правления Роснефти может хватить на покрытие совокупной задолженности РФ по зарплатам, считает депутат Государственной думы РФ Валерий Рашкин. С запросом, в котором содержится соответствующее предложение, он обратился к помощнику президента Российской Федерации, председателю Совета директоров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» Андрею Белоусову.

polit.ru Андрей Рэмович Белоусов

Депутатский запрос

«О разъяснении целесообразности размера выплат членам Правления ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» в 2015 году»

Уважаемый Андрей Рэмович!

«ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» опубликовала ежеквартальный отчет за 4 квартал 2015 г. Согласно пункту 5.3 «Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» отчета, компанией был установлен общий размер годовых выплат членам Правления компании 3,7 млрд рублей.

По итогам 2014 года совокупный доход членов Правления компании составлял 2,8 млрд рублей, таким образом, доход Правления за год вырос почти на 0,9 млрд рублей. Указанный рост выплат руководству ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» имел место в условиях крупного дефицита федерального бюджета РФ, развивающегося экономического кризиса, снижения уровня жизни и падения реальных доходов граждан РФ.

Среднемесячный доход членов правления ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» на порядок превышает размер среднемесячной заработной платы россиян (почти в 780 раз), средний размер назначенных пенсий в 2015 году (более чем в 2000 раз).

Также в ряде регионов РФ отмечаются многочисленные случаи задержек и сокращения зарплат. Согласно данным Росстата, общая сумма задолженности по заработным платам по состоянию на 1 декабря 2015 года составила 3,9 млрд руб., на 1 февраля 2016 года — уже 4,3 млрд руб., и по сравнению с 1 января 2016 года задолженность увеличилась на 760 млн рублей. Таким образом, совокупного дохода членов Правления ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» хватило бы, чтобы почти полностью погасить задолженность по заработным платам во всей России.

Учитывая изложенное, на основании статей 7, 14 и 17 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» обращаюсь к Вам как к помощнику Президента Российской Федерации и прошу разъяснить:

1. С чем связаны размеры выплат членам Правления ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (окладов, премиальных выплат, вознаграждений и иных доплат), на несколько порядков превышающие среднюю заработную плату в Российской Федерации? Соответствует ли решение об установлении указанных размеров окладов, премиальных выплат, вознаграждений и иных доплат членам Правления компании, контролируемой государством, принципам социального государства?

2. В связи с чем в условиях экономического кризиса и сокращения государственных расходов в 2015 году выплаты членам Правления ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» увеличились?

3. По какой причине ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» не публикует подробную информацию о точном размере выплат Президенту компании, включая точный размер его оклада, а также выплаченных ему в 2015 году премиальных выплат, вознаграждений и иных доплат?

Прошу предоставить официальный ответ в Государственную Думу ФС РФ».

В. Ф. Рашкин