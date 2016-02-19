Вашингтон, 19 февраля, 2016, 16:16 — ИА Регнум. В США началась эпидемия смертей от антидепрессантов. Об этом сегодня, 19 февраля, пишет издание American Journal of Public Health.

medoblako.ru Антидепрессанты

Согласно данным статистики, которую собрали ученые из Университета Пенсильвании и Филадельфии, каждый 20-й американец получает рецепты на покупку антидепрессантов для борьбы с психическими расстройствами, депрессией или бессонницей. Успокоительные средства бензодиазепинового ряда сегодня являются самыми популярными лекарствами в США.

При этом, валиум и другие препараты подобного рода каждый год становятся причиной смерти 23 тысяч американцев в год. По данным исследования, это число в 1996 году было в четыре раза меньше.

Также статистика свидетельствует о том, что врачи стали увеличивать выписываемые дозы антидепрессантов. Кроме того, в США уже появилась полулегальный рынок этих препаратов, а также нелегальный рынок опиоидных обезболивающих.

Ученые считают, что эту эпидемию смертей от антидепрессантов можно легко и почти полностью остановить. люди принимают эти вещества в основном для борьбы со стрессом и страхом, с которыми можно справиться при помощи терапевтических бесед.

«Учитывая то, что почти все жители США страдают от тревожных состояний, нам следует найти какую-то другую стратегию борьбы с ними, а не заваливать людей горами таблеток», — считает Шон Хеннеси из Университета Пенсильвании и Филадельфии.