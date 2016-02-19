Берлин, 19 февраля, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Глава МВД ФРГ Томас де Мезьер предостерег 19 февраля лидеров стран-членов ЕС от принятия против наплыва мигрантов внутренних мер, из-за которых ноша миграционного кризиса будет переложена на Берлин, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Modenscau

«Мы продолжим бороться за общеевропейский выход из кризиса с беженцами, поскольку он тоже сулит успех в сокращении числа беженцев», — заявил чиновник в нижней палате германского парламента.

«Однако если какая-либо страна в одностороннем попытается переложить общую проблему на плечи Германии, это будет неприемлемо и повлечет за собой в долгосрочной перспективе ответные меры с нашей стороны», — добавил он.

Де Мезьер также подчеркнул, что ФРГ будет «более жестко разбираться» с мигрантами, которые говорят, что они бегут от войны и преследования, но на самом деле приезжают в ЕС по другим причинам.

Напомним, некоторые страны ЕС принимают свои собственные меры для борьбы с мигрантами. Так, правительство Австрии уже ввело верхнюю границу количества мигрантов, которые могут пересекать границу страны в день, ограничив это число на уровне 3,2 тыс. в день.