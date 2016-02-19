Москва, 19 февраля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Американские и российские политологи по-разному трактуют окончание холодной войны между СССР и США. Об этом заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

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«Совершенно очевидно, что мы не выиграли в холодной войне. При этом я недавно участвовал в дебатах с политологами в Нью-Йорке, и к удивлению своему обнаружил, что мы по-разному трактуем окончание холодной войны. Для меня окончание холодной войны — это крушение Берлинской стены, когда мы перешли на другой характер отношений с западными странами. А для некоторых из тех политологов, с которыми я дискутировал, окончанием холодной войны был распад СССР. Но очевидно, что противостояние двух лагерей закончилось не в нашу пользу», — сказал Чуркин в интервью газете «Коммерсантъ».

Вместе с тем, он напомнил, что и СССР не хотел сохранения состояния холодной войны: «И мы хотели преодолеть его. Советский Союз ведь распался. Историки еще долго будут изучать эту проблему. Это тема для них, а не для дипломатов. Но я лично, например, не считаю, что-то, что произошло, стало каким-то катастрофическим поражением для нас».

Чуркин согласился с распространённым высказыванием о том, что распад Советского Союза стал величайшей геополитической катастрофой: «Распад Советского Союза, как бы я сам его не расценивал, был серьезной травмой для многих из нас и серьезной встряской для всей мировой системы».

При этом дипломат не считает, что «сейчас стоит слишком уж переживать по этому поводу»: «Нужно думать о том, как строить отношения на нынешнем историческом этапе. А вот это действительно серьезный вызов, поскольку мир столкнулся с беспрецедентным набором кризисных явлений, из которых можно выйти только сообща. В этом я глубоко убежден. Если к этим кризисным явлениям еще бы добавилось долгосрочное противостояние между Россией и Западом, это было бы не на пользу ни Западу, ни России, и точно не на пользу решению многочисленных проблем. Для их разрешения необходимо сотрудничество».

Чуркин отметил важность искать общие подходы к целому ряду проблем и региональных кризисов в Совбезе ООН, несмотря на напряжение между РФ и США: «Это касается и борьбы с терроризмом, и вывода химического оружия из Сирии. Иными словами, как бы мы ни переживали и ни спорили о том, что было в прошлом, надо смотреть вперед и определяться в отношении того, какую политику вести в отношении нынешнего очень сложного периода в международных отношениях».

Напомним, 25 декабря 1991 года первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил о своей отставке «по принципиальным соображениям». Уже на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР и образованием СНГ.