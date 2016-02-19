Москва, 19 февраля, 2016, 09:03 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ в 2016 году сократит свои расходы на пять процентов по причине сложившейся экономической ситуации, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на компетентные источники.

333v.ru Бюджет уменьшается

В бюджете 2016 года расходы по разделу «Национальная оборона» будут сокращены почти на 160 млрд рублей. Запланировано истратить по этой статье 3,14 трлн рублей, что составляет четыре процента от ВВП РФ.

Причина сокращения расходов — сложившаяся экономическая ситуация. На рассмотрение в Государственную думу данное предложение руководства Минобороны ещё не поступало. Отмечается, что с начала кризиса это не первое сокращение расходов Минобороны: в прошлом году расходы по статье «Национальная оборона» были уменьшены на 3,8%.