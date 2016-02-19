Москва, 19 февраля, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Сегодня, 19 февраля, помимо нефти, влияние на рубль может оказать и динамика доллара США. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, публикация данных по американской инфляции на потребительском уровне (CPI) может привлечь особое внимание, так как рынок сейчас чувствителен к любой информации по состоянию крупнейшей экономической системы мира.

ИА REGNUM Поддержка рублю

Читайте также: «Рубль чувствует себя превосходно»

«Последние отчеты показывают, что рецессия в США совсем не исключена, а монетарные власти своими комментариями подтверждают подобные опасения. Снижение спроса на доллар США может кратковременно оказывать поддержку рублю с вероятностью возвращения в район 75,00», — считает Афанасьева.

Читайте также: «Рубль последует за нефтью»

«Российский рубль 19 февраля продолжит следовать за ценами на нефть. Принимая во внимание их падение, можно полагать, что открытие дня для российской валюты будет негативным. Если же Brent нацелится на снижение к уровню 32,30, пара USD/RUB может продолжить рост к отметке 77,50», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль 18 февраля днем торговался довольно стабильно. За доллар давали 75,20 руб. (+0,2%), за евро — 83,79 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ 19 февраля составляют 75,45 руб. за американскую валюту и 84,05 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 240 и 290 копеек соответственно. Цена на нефть — 33,89 (+0,18%).