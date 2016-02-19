Москва, 19 февраля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter прокомментировал высказывание президента США Барака Обамы, который назвал армию РФ «второй по мощи в мире».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Ну может пока и не первая, но уж точно не вторая, господин президент!», — написал Рогозин.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля, выступая на пресс-конференции в Калифорнии, глава Белого дома Барак Обама назвал вооружённые силы России вторыми по мощи на планете.

«Конечно, Вооружённые силы России — одни из сильнейших, — сказал Обама. — И очевидно, что горстка повстанцев не может тягаться со снаряжением второй по мощи армии мира».

При этом глава Белого дома отметил, что Россия втягивается в «болото» и может увязнуть в Сирии.

Напомним, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе сирийского президента Башара Асада.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.

Читайте также: Обама: Российская армия — вторая по мощи в мире