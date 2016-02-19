Волгоград, 19 февраля, 2016, 07:07 — ИА Регнум. В администрации Волгоградской области продолжаются громкие отставки. Так, накануне вечером стало известно о том, что свой пост покидает заместитель главы региона Александр Федюнин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе обладминистрации 19 февраля, его отставку принял губернатор области Андрей Бочаров.

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Напомним, на должность вице-губернатора — руководителя аппарата губернатора Волгоградской области Александр Федюнин был назначен в конце января прошлого года, когда Бочаров объявил о формировании нового руководящего состава администрации региона. Это уже вторая отставка за последние несколько дней. 17 февраля должности вице-губернатора лишился Виктор Галушкин, курирующий подготовку в ЧМ-2018. В обоих случаях официальная причина увольнения не озвучивалась. Эксперты выдвигают ряд предположений. Так, политолог Константин Глушенок считает, что эти отставки связаны прежде всего с тем, что сейчас в регионе налицо достаточно серьёзный экономический кризис, предприятия закрываются, рабочие места сокращаются, зарплаты становятся меньше.

«Это на самом деле всё то, что отражается на социальной напряжённости. И я полагаю, что губернатор счёл, что эти чиновники очень высокого уровня, которые имеют статус вице-губернаторов, не подходят для того, чтобы называться чинами антикризисной команды», — цитирует слова эксперта «Волгоградское деловое телевидение».

Некоторые политологи считают, что глава региона основательно взялся за чистку кадров, при этом он работает на опережение. «Думаю, губернатор хочет избавиться от старой части команды, заменить ее на новых людей и, возможно, что-то таким образом продемонстрировать, — приводит слова волгоградского блогера, президента негосударственного пенсионного фонда «Империя» Александра Морозова «Комсомольская правда». — Мне кажется, Андрей Бочаров действует сейчас превентивно, пытается играть на опережение». При этом эксперт напомнил о недавней отставке губернатора Забайкальского края, и выговоре, который получил глава Республики Карелия.

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Назначены восемь заместителей губернатора Волгоградской области

Справка: Уроженец Волгограда Александр Федюнин окончил Волгоградский политехнический институт. Более 25 лет работал на руководящих должностях. С 1992 по 1997 год занимал должность заместителя главы администрации, начальника отдела капитального строительства администрации Кировского района Волгограда, с 1997 по 2010 год — заместителя главы администрации области.