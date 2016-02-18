Вашингтон, 19 февраля, 2016, 02:44 — ИА Регнум. Вице-президент США Джо Байден одобрил решение президента Украины Петра Порошенко об отставке генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома по итогам телефонных переговоров Байдена с Порошенко, состоявшихся вечером 18 февраля.

wordpress.com Вице-президент США Джо Байден одобрил решение президента Украины Петра Порошенко

Как отмечается в сообщении, по мнению вице-президента США, смена генерального прокурора «открывает путь для проведения необходимых реформ» в украинском надзорном ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы Байден также приветствовал принятие Верховной радой Украины антикоррупционных законов, на которых настаивали МВФ и Европейский союз, и призвал Порошенко сохранять «положительную траекторию» антикоррупционной политики с учётом новых изменений в законодательство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Порошенко в телефонном разговоре заявил Байдену об «ухудшении ситуации в Донбассе, в частности об увеличении количества обстрелов и использования ракетных систем залпового огня со стороны контролируемых Россией боевиков».

Было отмечено, что Байден «осудил ухудшение ситуации» и заверил Порошенко в неизменности позиции Вашингтона по поддержке «территориальной целостности Украины».

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