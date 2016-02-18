Всеволожск, Ленинградская область, 18 февраля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Плакат, поздравляющий с Днем защитника Отечества на Дороге жизни под Петербургом, вместо российского триколора оформлен в цветах флага «протектората Богемии и Моравии» — марионеточного государства, созданного властями Третьего рейха на оккупированной чешской территории.

http://vk.com/spb_today Плакат на Дороге Жизни (фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

Грубую ошибку в расположении цветов российского флага на плакате заметили автомобилисты, проезжавшие по Дороге жизни. Своим наблюдением вечером 18 февраля они поделились в соцсети.

«Дорога жизни по направлению во Всеволожск, за заправкой «Газпром». Администрация Всеволожска решила поздравить с днём Защитника Отечества. Только вопрос, а Отечество — чьё?» — написала одна из жительниц Всеволожска, возвращавшаяся домой после работы. И снабдила свой пост фотографией позорного плаката.

Запись вызвала бурную реакцию пользователей, сотни перепостов и комментариев.

Некоторые пользователи усомнились, не фейк ли это. Один из участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» выехал на место и убедился, что сообщение соответствует действительности, приложив свои фотографии и видеозапись, подтверждающие наличие данного изображения.

«Это флаг протектората Богемии и Моравии, который перед началом Второй мировой установил Третий рейх. Что, интересно, замышляют во Всеволожской администрации?)», — невесело шутит один из пользователей.

«Позор! Позор, позорище! У меня дочь знает цвета нашего флага и гимн, кстати тоже, а здесь… даже сказать нечего», — добавляет другая участница популярной группы.

«Администрация Всеволожского района, государственные мужи, не знают флага России! Это просто смешно))) Это то же самое, что учитель русского языка не знает алфавита», — отмечает еще один юзер.