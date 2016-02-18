Москва, 18 февраля, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал до 17 апреля топ-менеджеров Пробизнесбанка в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей. Заседание суда прошло сегодня, 18 февраля.

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Обвинения в организации мошеннической схемы предъявлены вице-президенту Пробизнесбанка по развитию корпоративного бизнеса Вячеславу Казанцеву, начальнику корпоративных финансов Николаю Алексееву, начальнику управления по взаимодействию с акционерами и дочерними предприятиями банка Марине Крыловой, генеральному директору коллекторского агентства «Лайф» Сергею Калачёву и гендиректору одной из фирм — участников кредитной аферы Оксане Кравченко.

По данным следствия, топ-менеджеры стали выводить деньги со счетов Пробизнесбанка в сентябре 2014 года, после того, как кредитная организация получила несколько представлений Банка России о нарушениях в деятельности. Менеджеры справедливо рассудили, что банку грозит отзыв лицензии и начали реализовывать преступную схему.

Схема оказалась довольно таки стандартной для банковских преступлений. Пробизнесбанк начала выдавать невозвратные кредиты на огромные суммы и короткий срок возврата.

Такие мошеннические кредиты выдавалась вплоть до августа 2015 года и даже в день отзыва лицензии Пробизнесбанка регулятором. Фирмам-однодневкам предоставлялись крупные средства. Суммы займов варьировались от десятков миллионов до миллиарда рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка было возбуждено 17 февраля.