Хельсинки, 18 февраля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Порядка двадцати колесных боевых бронированных машин Stryker вооруженных сил США примет участие в военных учениях Arrow («Стрела»), намеченных на конец весны. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил о том, что участие американской военной техники было инициировано США. Об этом сегодня, 18 февраля сообщает финский национальный вещатель Yle.

U.S. Army Europe Images «Операция «Атлантическая решимость» («Operation Atlantic Resolve») на полигоне вблизи города Тапа, Эстония. 30 октября 2014 года

Ниинистё также отметил, что присутствие американской бронетехники на территории страны — крайне редкое явление. Ранее сообщалось, что американские истребители F-15 в мае будут тренироваться вместе с Авиационной эскадрильей Карелии на финском аэродроме Риссала.

Напомним, на территории Финляндии 9 мая 2016 года начнутся военные учения ВВС США. Манёвры в рамках программы под условным названием «Операция «Атлантическая решимость» («Operation Atlantic Resolve») пройдут по запросу американской стороны и продлятся до 22 мая. По данным СМИ, манёвры будут проходить в 160 км от российско-финляндской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проект бюджета США на 2017 год включены более 4,3 млрд долларов на «сдерживание» России. Пентагон обвиняет Россию в попытках давления на внешнюю и внутреннюю политику стран-соседей.