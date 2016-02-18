9 мая США проведут учения на границе с Россией
Хельсинки, 18 февраля, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Порядка двадцати колесных боевых бронированных машин Stryker вооруженных сил США примет участие в военных учениях Arrow («Стрела»), намеченных на конец весны. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё заявил о том, что участие американской военной техники было инициировано США. Об этом сегодня, 18 февраля сообщает финский национальный вещатель Yle.
Ниинистё также отметил, что присутствие американской бронетехники на территории страны — крайне редкое явление. Ранее сообщалось, что американские истребители F-15 в мае будут тренироваться вместе с Авиационной эскадрильей Карелии на финском аэродроме Риссала.
Напомним, на территории Финляндии 9 мая 2016 года начнутся военные учения ВВС США. Манёвры в рамках программы под условным названием «Операция «Атлантическая решимость» («Operation Atlantic Resolve») пройдут по запросу американской стороны и продлятся до 22 мая. По данным СМИ, манёвры будут проходить в 160 км от российско-финляндской границы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в проект бюджета США на 2017 год включены более 4,3 млрд долларов на «сдерживание» России. Пентагон обвиняет Россию в попытках давления на внешнюю и внутреннюю политику стран-соседей.