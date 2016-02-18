Екатеринбург, 18 февраля, 2016, 21:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Речь здесь идёт о ненадлежащем оказании помощи онкобольным детям, а в поле зрения следователей попали врачи, которые и занимались таким лечением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Свердловской области.

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Напомним, поводом для этого стала публикация в одном из свердловских СМИ,

В материале говорилось о том, что одному из юных жителей Нижнего Тагила врачи не удалили своевременно опухоль, а затем заявили, что будто бы такие операции не делают в России, и посоветовали лечиться за рубежом. Позднее выяснилось, что медики лукавили — в России такие операции делают.

Также в тексте шла речь о мытарствах мамы шестилетней девочки из города Артёмовского, которой после смерти дочери в клинике Италии отказывались выдать тело ребёнка, ссылаясь на якобы имевшиеся долги перед клиникой. В ближайшее время в Италии состоится суд по поводу якобы имевшихся долгов. Как сообщила Светлана Звонарёва корреспонденту ИА REGNUM, дата заседания пока не назначена.

В рамках уголовного дела следователи намерены проверить, насколько качественно, полно и своевременно детям оказывалась медицинская помощь, все ли средства и возможности, имеющиеся в распоряжении медучреждения, были использованы для того, чтобы помочь несовершеннолетним пациентам. При этом речи о проверке уральского фонда и итальянского посредника пока официально не идёт.