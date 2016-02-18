Москва, 18 февраля, 2016, 18:06 — ИА Регнум. Главным решением глобального экологического саммита стало соглашение о сокращении парниковых выбросов, которое пришло на смену Киотскому протоколу. Развитые страны обязали страны развивающиеся нести издержки по внедрению новых экологических стандартов и сокращению углеродного следа. При этом конкретная финансовая поддержка таких усилий из Глобального экологического фонда не была утверждена. Голос правительств развивающихся государств о непосильности такой ноши также не был услышан.

Фото Игоря Андреева Международная конференция «Участие России в реализации нового соглашения ООН по изменению климата»

Самым громким на московской конференции стало выступление сопредседателя Экологической палаты России Владимира Семенова, который обратил внимание коллег на явное противодействие иностранных фондов в области экологии российским интересам. «На пути России стоят не только санкции западных конкурентов, но и крупные международные организации, по сути, целенаправленно срывающие крупнейшие инфраструктурные проекты, стратегически важные для России. Это уже вошло в практику таких значимых в мире организаций как WWF и Гринпис», — заявил Владимир Семенов.

Сразу же после саммита Россию стали принуждать к сценарию сокращения добычи нефти и газа, в том числе, требуя свернуть масштабную Арктическую программу. По мнению Владимира Чупрова из «Гринпис Россия», парижские договоренности означают отказ человечества от ископаемого топлива уже при нашей жизни. А представитель WWF России Алексей Кокорин вообще выдвинул конспирологическую версию, что Саудовская Аравия будет продавать нефть по любой цене, так как через 50 лет необходимость в ней отпадет. Хотя новое климатическое соглашение не содержит планов по постепенному отходу от добычи углеводородов и переход на альтернативные источники энергии, такая постановка вопроса России крайне невыгодна. Для страны с сырьевой экономикой, когда природные богатства не только используются внутри страны, но и являются основным товаром на экспорт, эти требования выглядят нереалистичными.

Отметим официальную позицию Норвегии, которая уже активно разрабатывает арктический шельф в Баренцовом море. Страна подписала климатическое соглашение, но добычу в Арктике только наращивает, парируя экологам, что это отвечает национальным интересам Норвегии.

По словам Владимира Семенова, мы наблюдаем, как чистую экологическую тематику пытаются использовать в качестве механизма борьбы с российской государственностью и просто конкурентной борьбы. Используется знамя экологии для срыва российской арктической программы, попыток срыва Олимпиады, а недавно WWF России призвало международные спортивные организации отказаться от проведения и поддержки мероприятий в горно-лыжных комплексах Красной поляны.

По мнению участников московской конференции, выполнение требований парижского саммита не может происходить в отрыве от национальных интересов России. Президент Владимир Путин заявил, Россия готова выступить одним из организаторов специального форума под эгидой ООН, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. А пока российскому экологическому сообществу предстоит объединить усилия для эффективного использования имеющихся возможностей, обеспечения стабильности в стране и содействия повышению её международного авторитета.