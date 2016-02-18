Москва, 18 февраля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Власти не предпринимают необходимых мер для борьбы с молочным фальсификатом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом заявил председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко, отвечая на вопрос о недобросовестной конкуренции в связи с использованием растительных жиров в ходе круглого стола «Агропромышленность: Франко-Российское сотрудничество в условиях развития российского производства».

alphacoders.com Дырки в сыре

«Проблема в том, что штрафные санкции за введение потребителя в заблуждение настолько мизерные, что нет совершенно никакого стимула прекращать фальсификаторам эту деятельность», — заявил Даниленко.

«Нужно демонстративно наказать самым строгим образом несколько предприятий, и вопрос будет решен. Но ни одно из предприятий не наказали», — добавил он.

Союз регулярно поднимает данную тему, отметил Даниленко, однако повлиять на ситуацию не может: «По российскому законодательству мы имеем право только вводить предложения. Никто с нами, к сожалению, ничего не обязан согласовывать».

В свою очередь, в результате данной проблемы страдают также и добросовестные производители. «Есть члены Союза, которые даже критикуют руководство за «чрезмерное» поднятие этой темы, потому что она элементарно запугивает потребителей. Когда некоторые ведомства делают сенсационные заявления, что у нас на полках 70−80% фальсификата, покупатель перестает покупать тот же сыр вообще. Хороший он или плохой», — отметил Даниленко.

Напомним, что 18 февраля Франко-российская торгово-промышленная палата CCI France Russie при поддержке Представительства по торговле и инвестициям Посольства Франции в РФ провела круглый стол на тему «Агропромышленность: франко-российское сотрудничество в условиях развития российского производства».

В ходе мероприятия представители российского и международного агробизнеса обсуждали основные задачи, которые им предстоит решить в связи с принятым курсом на импортозамещение, а также перспективы и возможности сотрудничества между российскими и зарубежными компаниями АПК.