Москва, 18 февраля, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Главе Карелии Александру Худилайнену указом президента РФ Владимира Путина объявлен выговор. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров хоть и положительно оценивает подобные меры федеральных властей, однако призывает обратить внимание на проблемы более серьезного характера:

«Очень хорошо, что президентская вертикаль внимательно следит за деятельностью региональных властей. Жаль, что президентская вертикаль для выговора выбрала не самое серьезное, на мой взгляд, прегрешение главы Карелии. До сих пор без ответа остались сообщения СМИ о ползучей финизации общества и властей Карелии. Также без ответа остались сообщения СМИ о сомнительных отношениях руководства региона с финскими «специалистами широкого профиля». Поэтому хочется сказать: «С почином, Владимир Владимирович. Общество ждет продолжения вашей борьбы».

Заместитель главного редактора ИА REGNUM по новостям из России Марина Захарова отметила, что региональным властям стоит обратить внимание на применяемые меры контроля центра:

«Данный выговор нужно рассматривать не только как сигнал главе Карелии, но и другим главам регионов. Президент подтверждает ранее сделанное заявление о личной ответственности губернаторов за происходящее на местах».

Кроме того, Марина Захарова, как и Модест Колеров, указала на то, что освещаемая СМИ проблема, связанная со срывом приоритетной в РФ программы переселения, не единственная в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля главе Карелии Александру Худилайнену указом президента РФ Владимира Путина объявлен выговор. Причина — в нарушении Худилайненом обязательств по организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда.