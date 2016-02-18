Стокгольм, 18 февраля, 2016, 09:06 — ИА Регнум. При взрыве в пригороде Стокгольма повреждено только здание турецкого культурного центра. Люди не пострадали. В помещении выбиты стёкла — их выдавило взрывной волной, пишет газета Aftonbladet.

thelocal.se Взрыв в пригороде Стокгольма

Взрыв произошёл в подвале турецкого культурного центра, находящегося на территории коммуны Бутширка, накануне, 17 февраля, в 21:35 по местному времени (23:35 мск). К счастью, на момент происшествия в здании не было людей: сотрудники культурного центра к этому времени уже покинули учреждение.

Издание уточняет, что перед самым взрывом очевидцы заметили неизвестных, которые бросили в окна здания какие-то предметы. Полиция не подтвердила эту информацию. Правоохранительные органы Швеции пока не предоставили информацию о подозреваемых в осуществлении взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в столице Швеции прогремел вечером 17 февраля возле здания турецкого культурного центра в пригороде Стокгольма. В результате взрыва здание сильно повреждено, из окон выбиты стёкла.