Волгоград, 18 февраля, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области на пожаре погиб малолетний ребенок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 18 февраля, трагедия произошла накануне днем в селе Лог Иловлинского района.

34.mchs.gov.ru Пожар в Волгоградской области

Огонь вспыхнул в одном из частных домов. Тело трехлетнего мальчика было обнаружено в ходе тушения пожара.

Предварительно известно, что в доме жила семья из пяти человек — родители и трое детей. Не так давно глава семьи уехал на заработки. А утром в тот злополучный день мать мальчика, проводив старших детей в школу, отправилась в администрацию поселения. В это время ее трехлетний сын спал.

Вернувшись, женщина увидела, что дом горит изнутри. Она попыталась спасти сына, но из-за сильного пламени не смогла попасть в дом. На помощь ей бросились односельчане. Местному участковому уполномоченному полиции со второй попытки удалось зайти в горящий дом и вытащить оттуда ребенка. К сожалению, к тому моменту он был уже мертв. Дом сгорел почти полностью.

Сейчас следствие уточняет все обстоятельства произошедшего. Причину пожара установят сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Вероятнее всего, в отношении матери ребенка, оставившей малыша без присмотра, будет возбуждено уголовное дело. Решение об этом будет принято по результатам процессуальной проверки.

Добавим, что за минувшие сутки в регионе произошло пять пожаров.