Москва, 17 февраля, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл рабочую встречу с Натальей Ждановой, назначенной исполняющей обязанности губернатора Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин провёл рабочую встречу с Натальей Ждановой

Ранее глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Константина Ильковского по его просьбе.

Наталья Жданова родилась 16 февраля 1964 года в Чите. В 1986 году окончила Читинский государственный педагогический институт им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Китайский и английский языки»; в 2002 году — Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Муниципальное управление». Кандидат исторических наук.

Трудовая деятельность: 1986 — 1993 гг. — учитель китайского языка средней школы №4 г. Читы. 1993 — 1994 гг. — переводчик, специалист по внешнеэкономической деятельности филиала АО «Акрос». С 1994 года — заместитель директора по иностранным языкам средней школы №4 г. Читы, затем директор школы. В 2001 — 2008 г.г. — председатель комитета образования администрации городского округа «Город Чита», в 2008 — 2013 г.г. — заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам. С марта по сентябрь 2013 года — исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. В сентябре 2013 года избрана председателем Законодательного Собрания Забайкальского края.

Имеет следующие награды и звания: медаль орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Почетный работник общего образования РФ», «Заслуженный работник образования Читинской области», «Лучший муниципальный служащий РФ».