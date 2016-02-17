Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2016, 20:06 — ИА Регнум. Новый логистический центр «Почты России», который по ранее заявленным планам региональных властей должен будет появиться рядом с аэропортом «Южный» в 2017 году, начнут строить уже в 2016 году. Стоимость логистического центра со всей инфраструктурой составляет около 4 млрд рублей. Об этом сообщил министр информационной политики и связи Ростовской области Герман Лопаткин, сообщает агентство «Интерфакс-недвижимость».

avia.pro АК «Южный»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое почтовое отделение расположится под Ростовом-на-Дону. Как и полгода назад, проект строительства находится в разработке. Известно только, что под логоцентр выделено 10 га земли.

В обязанности сотрудников будущего отделения войдет обработка российской и международной почты. Ожидается, что в сутки логоцентр сможет обрабатывать до 1 млн почтовых отправлений. В зону обслуживания войдут все регионы юга России и Ставрополье.

«Логистический почтовый центр будет запущен вместе с новым аэропортом. Изначально он должен был находиться в Батайске, но потом мы его перенесли в район станицы Грушевской. Раньше это был просто логистический центр, а теперь многофункциональный с международным логистическим почтовым терминалом. Оценочная стоимость его была 1,6 млрд рублей, но окончательная сумма станет известна, когда будет завершено проектирование», — отмечал ранее министр связи Лопаткин.

Напомним, что по последним данным, на территории будущего аэропорта «Южный» приступили к возведению пассажирского терминала. После ввода объекта в эксплуатацию рабочими местами будут обеспечены около 20 тыс. специалистов различного уровня. В мае 2016 года на Дону выберут название аэропортового комплекса, а первые самолеты воздушная гавань должна принять в декабре 2017 года.

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