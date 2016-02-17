Ереван, 17 февраля, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Министерство финансов Армении спустя 8 дней наконец-то ответило на обвинения министра по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяны Валовой о том, что в Армении незаконно взимают НДС.

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Замминистра финансов Армении Армен Алавердян в эфире Общественного телеканала заявил, что страна имеет право взимать НДС с импортируемых из стран ЕАЭС автомобилей, и она реализует и будет реализовывать это право.

«В переходных положениях это право зафиксировано. Это один из наших важных источников доходов, и Армения не нарушала устав ЕАЭС», — сказал Армен Алавердян.

Он также пояснил, что в 2015 году (с момента вступления в ЕАЭС — ИА REGNUM) из третьих стран было ввезено автомашин на сумму 22 млрд драм, что меньше показателя 2014 года почти на 20 миллиардов. Причиной, по мнению замминистра, является то обстоятельство, что вместо третьих стран автомашины импортируются в Армению из России. «В этом случае граждане не платят таможенные пошлины, но платят НДС, что не противоречит уставу ЕАЭС», — заявил чиновник.

8 февраля во время телемоста Ереван-Москва-Астана министр ЕЭК Татьяна Валовая заявила: «У нас внутри ЕАЭС нетарифных барьеров де-юре нет. То есть, у нас четко в договоре прописано, что по отношению друг к другу мы меры нетарифной защиты применять не можем. В то же время, иногда мы выявляем такие барьеры, и достаточно часто, которые происходят из-за того, что или государства не полностью четко выполняют принятые нами решения, или где-то, до какой-то степени у нас нет достаточно четкой правоприменительной практики».

В качестве примера такого барьера, «который совершенно точно запрещен договором» Валовая назвала взимание НДС с физических лиц при импорте автомобилей. «У нас был такой барьер в Республике Казахстан, он был устранен. Но вот сейчас аналогичный барьер появился в Республике Армения», — заявила министр.

По некоторым данным сумма НДС, который заплатили граждане Армении за ввоз автомобилей с января 2015 года, когда Армения вступила в ЕАЭС, составила порядка 1 млрд драмов или 2 млн долларов.

Из-за непонятной ситуацией с налогами, многие граждане не ставят на учет автомобили в Армении, а эксплуатируют автомобили с российскими номерами, что вдобавок позволяет избежать штрафов, которые фиксируются с помощью видеокамер.

Между тем на вчерашней встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, что у граждан и бизнеса стран ЕАЭС существуют серьезные ожидания реальных результатов от интеграции.

«Я осознаю всю ответственность, которая сегодня возлагается на меня и моих коллег по Комиссии, — сказал Тигран Саркисян. — Мы должны показать, что интеграция работает. И это будет дополнительным стимулом для интеграционных процессов. А ваша поддержка поможет нам более эффективно продвигаться вперед. Наши встречи в рамках работы Евразийской экономической комиссии будут регулярными. Это, безусловно, поможет очень многие вопросы решать как можно быстрее».