Рим, 17 февраля, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Билал Эрдоган, сын президента Турции Эрдогана, обвиняется прокурорами города Болоньи в отмывании денег. Имя президента Турции проходит по делу подозреваемых, сообщает информагентство ANSA, ссылаясь на свои источники в прокуратуре, дело было заведено на основе заявления Мурата Хакан Хузана, бизнесмена и политического оппонента Эрдогана, который бежал во Францию. В заявлении содержится просьба расследовать происхождение денежных средств, которые Билал привез в Италию.

b-port.com Обвинение

Сын Эрдогана переехал в итальянскую область Эмилию-Романью осенью прошлого года для получения степени доктора в Университете Джона Хопкинса. Как сообщает ANSA, на стенах университета, а также на других зданиях в этом районе сразу после приезда младшего Эрдогана появились надписи: «Эрдоган — террорист». По имеющимся данным, Билал обратился в итальянские правоохранительные органы из-за оскорбительных надписей.

Переезд в Италию сына Эрдогана вместе с женой и детьми создало внутриполитическую полемику в Турции. Официальной причиной переезда является возобновление исследований на степень доктора, которые Билал начал еще в 2007 году. Но, по мнению некоторых антиправительственных источников, Билал прилетел в Италию с крупной суммой денег в рамках предполагаемого побега. Билал Эрдоган приехал в Болонью с телохранителями, которым въезд в Италию со стороны властей не был разрешен, однако, в течение нескольких часов телохранители получили турецкие дипломатические паспорта.

Также сообщается, что сына Эродгана будет защищать итальянский адвокат Джованни Тромбини.