Москва, 17 февраля, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Рубль, конечно, сильно расстроился по поводу не сложившихся переговоров Саудовской Аравии и России. «Заморозка» уровней добычи — это совсем не то, что ожидал рынок и что может взбодрить инвесторов, считает старший аналитик ГК ForexClub Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

«Январские уровни — это фактически максимальные отметки по объемам и у России, и у Саудовской Аравии. Теперь все будет зависеть от настроя остальных членов ОПЕК — от них пока поступают разрозненные комментарии», — сказала Афанасьева.

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«Таким образом, несмотря на поддержку со стороны экспортеров в рамках российского налогового периода, пара USD/RUB будет сохранять высокую волатильность, реагируя на каждое выступления официальных лиц, представляющих нефтедобывающие страны. Действующий диапазон для пары на ближайшие дни будет 75,70—77,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 февраля Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, доллар к рублю понизился на 1,5342 рубля до 76,2450 рубля, курс евро — на 2,1011 рубля и составил 85,0794 рубля.

Напомним, 16 февраля ряд стран ОПЕК и Россия провели переговоры по ситуации на рынке нефти в столице Катара Дохе. В ходе переговоров была достигнута договоренность о заморозке добычи нефти на уровне 11 января 2016 года. После сообщения об итогах переговоров цены на нефть стали падать.