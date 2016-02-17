Лос-Анджелес, США, 17 февраля, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Суд в американском штате Калифорния обязал компанию Apple предоставить следователям по делу о теракте в Сан-Бернардино доступ к зашифрованным данным на iPhone убитого боевика Саида Ризуана Фарука после того, как компания отказалась от добровольного сотрудничества с властями, передаёт NBC News.

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Сообщается, что суд согласился с доводами прокуратуры и предписал Apple предоставить следствию «необходимое техническое сопровождение», а именно снять ограничение на число попыток ввода пароля и отключить функцию автоматического удаления содержимого памяти смартфона.

На обжалование данного решения суда у IT-компании есть пять дней.

Напомним, неделей ранее директор ФБР Джеймс Коми сообщил журналистам, что специалистам ведомства уже в течение двух месяцев не удаётся получить доступ к данным на мобильном телефоне террориста из-за установленной на аппарате защиты от взлома.

Как передавало ИА REGNUM, 2 декабря вооружённые люди ворвалась в конференц-зал центра для людей с ограниченными возможностями в Сан-Бернардино и открыли огонь по посетителям. Жертвами стрельбы стали 14 человек, ещё 17 человек получили ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт.

Изучив часть переписки одного из террористов, 28-летнего Саида Ризуана Фарука, следствие установило, что нападавшие имели связи с лицами, находящимися под наблюдением ФБР из-за подозрений в терроризме. Сообщалось, что контакты происходили по телефону и в социальных сетях.