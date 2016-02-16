Париж, 16 февраля, 2016, 23:44 — ИА Регнум. Россия ищет пути скорейшей трансформации своих военных инициатив в дипломатические, заявил глава IFRI (l'Institut Français des Relations Internationales) в интервью журналу Les Echos.

ИА REGNUM

«Начиная с сентября 2015 года ВКС РФ удалось сделать невообразимое — Москва изменила баланс сил в Сирии, укрепив правящей режим алавитов. Русским также удалось запустить переговорный процесс в Вене, проецируя свою сирийскую политику на отношения с евроатлантическими державами», — резюмирует Гомар.

По его словам, «проблемы для французов состоят в том, что русские демонстрируют в Сирии и на Украине свои глобальные возможности», а «их морские и воздушные суда тестируют НАТО на прочность». Причем делают они это «в условиях ослабления американского влияния в Европе и на Ближнем Востоке».

«Россия не ставит большой разницы между Украиной и Сирией. В двух случаях речь идет о локальных конфликтах, которые формируют новый мировой порядок. Дипломатия Москвы стремится продемонстрировать остальному миру ошибки Запада», — уверен аналитик.

Вот как Гомар объясняет напряженность между Москвой и Анкарой: «Взрывоопасная ситуация в отношениях России и Турции является следствием противоречий по линии Россия — НАТО».

«Положение дел очень опасное. Мы наблюдаем закат американского влияния в мире. И это происходит на фоне ослабления позиций канцлера Германии Ангелы Меркель, которая не может разобраться с прибывающими в страну беженцами. Кризис в Сирии позволил Москве наладить прямой диалог с Вашингтоном, к чему так стремился президент Владимир Путин», — считает он.

Справка ИА REGNUM :

Французский институт международных отношений — ведущий мозговой центр Парижа в области внешней политики. Его наработки используют МИД республики и специальные ведомства. Основан в 1979 году по инициативе Тьерри де Монбриаля, который в настоящее время является его президентом.

Руководство IFRI ежегодно приглашают на заседание Бильдербергского клуба, который в закрытом формате собирает представителей американо-европейской элиты.