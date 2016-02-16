Москва, 16 февраля, 2016, 22:38 — ИА Регнум. О самом прогрессивном направлении в искусстве — взаимодействии жанров кино, театра и литературы — рассказали в Академии Никиты Михалкова. Сегодня здесь открылся первый в России кинофестиваль «Триптих: кино-театр-литература», посвящённый истории соединения различных видов искусств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Хотиненко и победитель Открытого конкурса сценариев Гузель Яхина

В программе фестиваля запланировано три цикла: «Кино и театр», «Видеоарт» и «Кино и литература», каждый из которых будет включать просмотры киноматериалов и их обсуждение с преподавателями и приглашенными экспертами.

Перед началом церемонии открытия куратор программы «Кино и театр», киновед и историк кино Петр Багров рассказал корреспонденту ИА REGNUM о фестивале, ожиданиях от наступившего Года кино и проблемах современного кинематографа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Петр Багров на открытии кинофестиваля «Триптих: кино-театр-литература»

«Основная идея фестиваля — вписать кино в контекст других культур. Ведь кино — это искусство синтетическое, оно рождается на стыке театра, литературы, фотографии. Сейчас, с развитием современных технологий, можно говорить также про видеоарт. Поэтому возникла идея пригласить специалистов по трём разным областям, чтобы они рассказали про различные степени взаимодействия кино с другими видами искусства», — сообщил Багров.

Говоря о кино и театре, киновед отметил, что по сей день идут споры о том, насколько связаны эти два жанра, мешает ли один другому или же, наоборот, дополняет: «В одно время слово театральный было ругательным в применении к актёрской игре и режиссуре, с другой стороны, театр принёс в кино актёрскую культуру, культуру оформления пространства, меру условности и многое другое».

На вопрос об ожиданиях в Год российского кино, Багров признался, что не очень верит в существенные перемены относительно современного кинопроцесса: «В том, что Год кино сможет что-то изменить в нашей киноиндустрии, я не уверен. Это не делается за год, у нас в этой сфере глобальный кризис. С другой стороны, на что может Россия опираться, так это на культурную традицию. Наше кино признано во всём мире, им все интересуются. Поэтому, если Год кино заставит проявить ещё больший интерес к нашему киношному наследию, это может положительно повлиять и на современных режиссёров. Знать историю кино, знать лучшие фильмы — это самое главное для действующих кинематографистов. Это важнее, чем какие-то лекции по теории режиссуры».

Фестиваль открылся награждением победителей конкурса сценариев «Жизнь налаживается», который с июля 2015 по февраль 2016 года проводился совместно с Гильдией кинодраматургов. Именные сертификаты победителям вручали руководитель режиссерской мастерской Владимир Хотиненко и президент гильдии Елена Райская.

Гран-при конкурса сценариев получила писательница из Казани Гузель Яхина за свой сценарий «Подарок».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Хотиненко и победитель Открытого конкурса сценариев Гузель Яхина

Второе и третье места достались сценариям «Проблема Потапова» Андрея Графова и «Холодильник, который любил девочку» Полины Синёвой.

Специального приза Гильдии кинодраматургов был удостоен Эдуард Сашко за сценарий «Забытый твист».

Специальным призом Академии наградили Андрея Терехова за сценарий «Солнечные зайчики».

Всего на конкурс было представлено более 600 работ. Итоговое заседание жюри, на котором были определены победители и призеры, состоялось 4 февраля. По итогам конкурса была выпущена брошюра с аннотациями всех присланных сценариев, а сам конкурс планируется сделать постоянным.

В своём приветственном слове Владимир Хотиненко поздравил победителей и всех присутствующих с открытием фестиваля «Триптих», отметив, что эта инициатива получилась очень интересной и в духе Академии, а каждая из секций программы будет уникальной и заслуживает внимания. «Например, в секции «Кино и литература» за три дня будут показаны все основные версии экранизации Анны Карениной. Первая была в 1914 году. Это значит, что уже 100 лет подступаются к Анне Карениной. Посмотреть, оценить все экранизации — замечательный эксперимент» — сказал режиссёр, пожелав организаторам, чтобы как можно большее количество людей узнали о фестивале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Хотиненко на церемонии награждения победителей конкурса сценариев «Жизнь налаживается»

Кураторами программ «Триптиха» станут киновед, историк кино Петр Багров, арт-директор «МедиаАртЛаб» и Медиа Форума ММКФ Ольга Шишко и президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, киновед Кирилл Разлогов.

Завершится фестиваль круглым столом с обсуждением всех просмотренных картин, где специальными гостями станут Карен Шахназаров, Сергей Соловьев, Светлана Проскурина и другие известные деятели кино и театра.