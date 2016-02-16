Москва, 16 февраля, 2016, 20:22 — ИА Регнум. Российские власти создали все условия для того, чтобы финансовые спекуляции стали сверхдоходным бизнесом, считает заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников. «Отказ Банка России от поддержания курса рубля, дерегулирование финансового рынка привели к сверхприбыльности спекулятивных операций», — заявил корреспонденту ИА REGNUM сенатор.

Биржа

«Достаточно отметить, что за декабрь 2014 года спекулянты получили около 20 млрд долларов прибыли. Эти деньги из страны вылетели «со свистом». Понятно, что никто не будет вкладываться во многие отрасли обрабатывающей промышленности, когда можно обогащаться на «валютных качелях», — подчеркнул Калашников.

«На той же Московской бирже играют все наши крупные государственные игроки. Все банки с государственным участием, многие крупные корпорации. Понятно, что при такой доходности им это нравится», — добавил он. По словам Калашникова, ущерб от таких масштабных финансовых спекуляций сегодня составляет до 5% ВВП в год.

Важную роль в сложившемся положении сыграла приватизация Московской биржи в 2013 году, отметил сенатор. «Центральный банк отказался от регулирования, биржа стала коммерческим институтом, зарабатывающим деньги», — заявил он. Спекуляции на валютном рынке идут с мощным участием инсайдерской информации. При этом, как пояснил Калашников, «более 80% участников Московской биржи — это нерезиденты РФ, то есть западные компании с западным капиталом».

На этом фоне, как подчеркнул сенатор, важно отметить, что санкции, наложенные Западом на Россию, касаются только среднесрочных и долгосрочных кредитов. «Однако краткосрочные кредиты берут в неограниченном количестве. В этом отношении никакие санкции не действуют. Куда идут эти кредиты, взятые на день, на два, на неделю? Разумеется, опять-таки на спекуляции», — отметил он.