Москва, 16 февраля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Москве разрабатывают нормативно-правовое регулирование розничной торговли алкогольной продукцией на предприятиях розничной торговли или общественного питания, находящихся в многоквартирных жилых домах. Как заявила на круглом столе в Мосгордуме председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного порядка Людмила Стебенкова («Единая Россия»), предлагается закрывать на 90 дней магазины в шаговой доступности от жилых домов, которые нарушили запрет на продажу алкоголя ночью, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Водка влечет за собой... Советский плакат

«Это нужно для того, чтобы они подумали и в следующий раз думали о том, как себя вести», — отметила Стебенкова.

Депутат добавила, что в столице необходимо запретить продавать алкоголь в круглосуточных магазинах в жилых домах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в марте 2015 года Мосгордума приняла закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков». Так, запрет продажи алкоэнергетиков на территории столицы был введен с 1 мая.