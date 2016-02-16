Москва, 16 февраля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 17 февраля, говорится в сообщении регулятора.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Доллар США к рублю понижен на 1,5342 рубля до 76,2450 рубля. Курс евро опустился на 2,1011 рубля и составил 85,0794 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже рубль укреплялся к основным валютам. На минимуме евро торговался по 84,7520 рубля, доллар США — 75,9010 рубля.