Москва, 16 февраля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В 2015 году поставки за рубеж российской водки и ликеро-водочных изделий (ЛВИ) снизились на 40% в денежном и натуральном выражении из-за кризиса на Украине и антироссийских санкций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на таможенную статистику компаний — участников рынка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема (фрагмент)

Всего в прошедшем году за рубеж было поставлено водки и ЛВИ на $111,9 млн, что на 40,2% меньше, чем в 2014 году — $187,1 млн. По данным Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), падение в физическом объеме еще больше — 42%, было поставлено 4,35 млн дал (самый низкий показатель с 2005 года).

По мнению директора ЦИФРРА Вадима Дробиза, на экспорт водки сильно повлияли политические факторы, такие как война на Украине и операция российских ВКС в Сирии. Из-за этих событий «отношение к России на Западе испортилось, что может являться главной причиной снижения продаж российской водки».

Сильнее всего упали поставки на украинский рынок, который до 2014 года был крупнейшим, подтверждают участники рынка. Если в 2013 году экспорт на Украину составил $38,6 млн, то в 2014-м — $12,2 млн, а в 2015-м — всего $3,87 млн. В два раза сократились поставки в Азербайджан — с $10,56 млн до $5,3 млн. По мнению топ-менеджера крупной водочной компании, это произошло из-за девальвации маната.

Представитель холдинга Roust (главный экспортер водки, производит марки «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент») заявил, что общие объемы экспорта компании в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 29%. В основном это произошло за счет снижения продаж на Украине и в Казахстане. Также «просел» рынок ряда стран СНГ.