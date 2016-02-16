Владивосток, 16 февраля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. В сложившейся экономической ситуации нужно строго вести учет доходов и расходов, часть семейного бюджета держать в валюте, по возможности купить акции или облигации, попытаться взять ипотеку и не стараться сохранить все, что есть. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал преподаватель ДВФУ, финансовый консультант Максим Кривелевич, комментируя совет Банка России жителям страны перестать покупать по несколько телевизоров и повышать уровень финансовой грамотности.

Джованни Кастильоне. У входа в Ноев ковчег. 1650

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«Финансовая грамотность посетителей для казино всегда убыток. Поэтому изображать крокодильи слезы представители этого глобального казино не должны бы. Вся стратегия выхода из кризиса, что в 2008 году, что в 2014—2016 годах, состоит в том, что крупный бизнес и большие состояния спасаются за счет конфискации сбережений населения. Никаких других механизмов нет. Мы помним еще 2008−2009 годы, когда резервы уменьшались не сильно, но никто не пытался спасти россиян от 40-процентной девальвации рубля. Тогда это казалось чудовищным, но по сравнению с тем, что происходит сейчас, это детский лепет. Любой кризис в таких условиях действует как большой налог на сбережения. Если до кризиса у вас был миллион рублей, и это были деньги, то сейчас эта сумма — почти ничего, в чем не мерьте: в головках сыра, килограммах мяса, долларах, евро, фунтах. В любом случае в зависимости от того, какой измеритель вы возьмете, у вас от 2/3 до 1/3 ваших сбережений конфисковали», — объяснил эксперт.

Максим Кривелевич обращает внимание на то, что в итоге тот, кто до кризиса имел долги по фиксированной ставке, — выиграл: «Как сгорают сбережения, точно так же и долги. Если человек купил автомобиль стоимостью 10 тысяч долларов и должен 300 тысяч рублей, то сейчас это цена уже не половины машины, а ее трети. Финансовая грамотность заставит людей задавать целый ряд вопросов, на которые телевизор не хочет отвечать. В частности, почему тот, кто вел добропорядочную жизнь, много работал, сберегал, честно платил налоги и так далее — оказался у разбитого корыта? А те, которые изначально не связывали свою жизненную стратегию с честной деятельностью — не сберегали, уводили деньги в доллары — оказались в выигрыше. Фраза Сергея Собянина о том, что не надо прикрываться бумажками на собственность, очень много говорит финансово грамотным россиянам. Рубли, которые у нас есть, — бумажки, и стоят они ровно столько, сколько нашей уверенности в том, что за эти рубли завтра можно будет что-то купить. С каждым кризисом с нами обходятся все циничнее, и наша вера в покупательную способность рубля слабеет».

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт уверен, что люди с меньшим акцентом на семейных ценностях уходят в тень и начинают жить одним днем, тратя все, что есть. Другие пытаются обезопасить себя через покупку валюты и вывод своего бизнеса в сопредельные территории — в Белоруссию, Китай, Казахстан. «А кто-то просто смотрит на это все, как зритель на наводнение — волна идет, сейчас нас всех потопит. Надо четко понять, что сейчас как при наводнении — все вещи спасти нельзя. Идея, что можно выйти из кризиса, ничего не потеряв, — абсурдная. В ней хуже не то, что она неправильная, а то, что она сковывает действия».

По словам финансового аналитика, потерь не будет только при наличии достаточного количества средств, чтобы стать потенциальным инвестором (хотя бы 200 тысяч долларов), тогда можно начать покупать облигации и акции.

«Из-за политической нестабильности и экономического хаоса ценные бумаги российских компаний, торгуемые на Западе, сейчас стоят неоправданно дешево. Если у вас остались 200 тысяч долларов — советую купить АДР «Газпрома», Сбербанка, «Роснефти», какое-то количество акций «Майкрософта», подождать пару лет, и все наладится. Если таких денег нет — тогда ситуация весьма безрадостная. Нужно понимать, что нет ни одного актива в России, который нельзя забрать. Если купить доллары — могут ввести НДС при операциях с валютой, приобрести недвижимость — введут налог на все квартиры, кроме первой. Купить телевизор, холодильник, автомобиль — это совсем глупо, потому что у б/у вещей не те цены, что у новых. Практически нет выхода, при котором вы хоть что-нибудь не потеряете. Вопрос в том, чтобы потери не были катастрофичными», — подчеркнул Максим Кривелевич.

В сложившейся экономической ситуации он рекомендует вести баланс расходов и доходов — «и если выяснится, что первых больше, то серьезно задуматься». Кроме того, необходимо хоть какую-то часть семейного бюджета держать в финансовых инструментах, не номинированных в рублях: «Точно так же как в 1992 году все советские сбережения превратились в пыль, точно так же сейчас нет никакой гарантии, что этого не произойдет. Я далек от мысли, что это случится обязательно, но риск такой есть. Поэтому тревожный чемоданчик в виде какого-то количества валютных ценностей собрать нужно. Это должны быть не просто купюры, а финансовый инструмент: надо покупать ценные бумаги, номинированные в долларах, и только у лицензированных российских брокеров и банков», — посоветовал кандидат экономических наук.

Он также рекомендует подумать о получении ипотечного кредита: «При любой экономической ситуации рождаются дети, внуки, правнуки которым нужно где-то жить. Сейчас деньги обесцениваются со скоростью гораздо большей, чем процент по большинству ипотечных кредитов. В итоге вы экономите на этом, долг со временем падает, а не растет. Идея, что вы накопите деньги без ипотеки и купите жилье — абсурдна, потому что с каждым годом жить становится сложнее и хуже. Если у вас не было денег на жилье вчера — то их точно не будет завтра».

По мнению эксперта, если держать деньги в банках, то нужно очень серьезно подойти к вопросу выбора кредитной организации. У каждого банка есть сайт, на котором в обязательном порядке выложена их финансовая информация, объяснил он. «Там можно увидеть, прибыль у банка или убыток. Если прибыль — это еще не гарантия безопасности банка, но если убыток — то риски, связанные с вложением денег в этот банк, великоваты».

«Ну, и я бы не занимал бы ханжескую позицию, что обычному человеку нечего делать на рынке ценных бумаг — у нас у всех мозг весит примерно одинаково. Без фанатизма, не беря в расчет рекламу и не связываясь с нелицензированными в России организациями — я бы любому человеку, совершеннолетнему и зарабатывающему себе на жизнь, порекомендовал выделить один выходной день, почитать, подумать и, может быть, принять решение по какому-нибудь более-менее соответствующему ему по духу направлению инвестировать. Шансы заработать на бирже у выпускника Кембриджа и домохозяйки — одинаковые. Интуиция это или сложный математический расчет — это не сильно влияет на результат. Это полезно хотя бы как психологическое упражнение. Мы так привыкли, что мы копим — а потом у нас отбирают. А биржа дает человеку чувство, что все зависит от него. Пусть вы потеряете 3 рубля 40 копеек, но зато будете знать, что их потеряли по своему решению, а это очень помогает психологически бороться с трудностями», — резюмировал эксперт.

Напомним, в Банке России призвали россиян не покупать по несколько телевизоров или стиральных машин во время спада в экономике. Общий уровень финансовой грамотности в России пока ниже показателей развитых и ряда развивающихся экономик, также констатировал регулятор.

«Если идет экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и несколько стиральных машин. Оно должно понимать, что завтра может потерять рабочее место, поэтому склонность к сбережениям здесь должна превалировать над склонностью к потреблению», — цитирует первого зампреда Банка России Сергея Швецова «Российская газета».