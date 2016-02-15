Подгорица, 16 февраля, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Черногория 15 февраля официально начала переговоры о присоединении к НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Переговоры проходят под председательством помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Трасивулоса Терри Стаматопулоса. Делегацию Подгорицы возглавляет руководитель Черногорской миссии в НАТО Драган Радулович.

«Переговоры охватывают детали членства, в том числе политические, военные и правовые вопросы, и предоставляют возможность обеим сторонам прояснить нерешённые моменты», — говорится в пресс-релизе.

Как заявил Стоматопулос, «открытие переговоров о вступлении сегодня является знаком прогресса, которого достигла Черногория с момента обретения ею независимости». «Членство в НАТО укрепит безопасность и суверенитет Черногории», — добавил он.

В сообщении отмечается, что НАТО и Черногория, начиная с 2009 года, «тесно взаимодействовали друг с другом через план по членству (Membership action plan)». В начале декабря минувшего года руководство альянса объявило о согласии начать переговорный процесс о присоединении страны к блоку, а в конце того же месяца генсек НАТО Йенс Столтенберг направил главе МИД Черногории Игорю Лукшичу письмо с официальным приглашением начать процесс присоединения страны к альянсу.

Таким образом, Черногория станет 29-м членом НАТО. После завершения переговоров страны-члены альянса должны будут подписать и ратифицировать Протокол о вступлении. Ожидается, что весь этот процесс может занять от полутора до двух лет.

Напомним, что в сентябре в Черногории начались массовые митинги противников присоединения к Североатлантическому альянсу. Акции протеста неоднократно сопровождались столкновениями с полицией.

Несмотря на серьёзный раскол в обществе по теме членства в НАТО, премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил, что не видит ни юридических оснований, ни политических обязательств для проведения в стране референдума по данному вопросу. «В случае членства в НАТО Черногория не теряет своего суверенитета, не передаёт никаких своих прав международной организации. Вопрос о членстве в международных организациях, то есть и в НАТО, входит в полномочия парламента, который представляет волю граждан», — сказал Джуканович.

В январе премьер-министр инициировал голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству. 27 января Скупщина Черногории после трёх дней дебатов проголосовала против вынесения вотума недоверия кабинету министров. Поддержку правительству Джукановича выразили 42 депутата при требовавшемся простом большинстве в 41 голос.