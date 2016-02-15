Брюссель, 15 февраля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. Совет Евросоюза по иностранным делам в ходе состоявшегося 15 февраля заседания в Брюсселе решил ограничить санкции, применяемые к официальному Минску, с продлением их действия ещё на год. Об этом заявили прессе участники совещания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

globallookpress.com Александр Лукашенко

Совет министров иностранных дел Евросоюза решил снять ограничения с трёх юридических и 170 физлиц, находившихся в санкционных списках. В частности, Александру Лукашенко разрешен въезд в ЕС, и его активы в Евросоюзе «размораживаются». Отметим, что руководитель постсоветской республики ранее неоднократно заявлял о том, что охотники за его активами на Западе ищут чёрную кошку в тёмной комнате — никаких счетов в ЕС или США у него нет.

По словам министров стран ЕС, очередным ограничением санкций Брюссель поощрил Лукашенко за освобождение политзаключённых (наличие которых Лукашенко категорически отрицал), а также смягчение политического климата в Белоруссии. Однако никто в ЕС не испытывает иллюзий относительно сущности политического режима в этой постсоветской республике, заявил журналистам после заседания СМИД ЕС глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В свою очередь глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что Польша как страна-соседка позитивно оценивает смягчение санкционного давления на официальный Минск. Он сообщил также о том, что в ближайшее время посетит Белоруссию с официальным визитом.

Реагируя на новость, руководитель пресс-службы МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик опубликовал на сайте министерства комментарий, в котором сказано: «Принятое решение Совета ЕС наглядно свидетельствует о том, что именно диалог является наиболее эффективным средством урегулирования разногласий. Надеемся, что оно будет способствовать укреплению региональной стабильности и безопасности. Готовы внести свой вклад в данный процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз почти 20 лет применяет санкции к официальному Минску. Во время президентской кампании 2010 года Брюссель ввёл мораторий на применение санкций, а в начале 2011 года возобновил их применение и существенно расширил санкционные списки. Реагируя на отсутствие репрессий после президентской кампании 2015 года, ЕС решил с 29 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года ввести мораторий на применение санкций. Отметим, что официальный Минск настаивал на полной отмене санкций.