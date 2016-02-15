Москва, 15 февраля, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ прогнозирует России 15 лет застоя, ожидая, что в 2016 году экономика России сократится еще на 0,8%.

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Комментируя данное заявление, главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров заявил, что ни разу за всю современную историю России ни один средне‑ и долгосрочный прогноз экономических властей России, в частности Минфина, не подтвердился.

Более того, по мнению Модеста Колерова, признанный в качестве «лучшего министра финансов в мире» Алексей Кудрин упорно настаивал на том, что цена на нефть будет составлять 65 долларов.

«Что делать с этим прогнозом теперь?», — задает вопрос Модест Колеров.

Поэтому прогнозировать застой в течение 15 лет для МинФина Р столь же безопасно, как прогнозировать его же в течение 150 лет.

«Никто не проверит, никто этого не вспомнит», — говорит главный редактор ИА REGNUM.

Модест Колеров также предлагает обратить внимание на то, что из всех сценариев Минфина близкая к нему либеральная газета «Ведомости» выбирает самый негативный, поэтому, по мнению Колерова, обсуждать такую манипуляцию прогнозами не имеет смысла.

Что же касается главного содержания прогноза, а именно, того, что сценарий будет инерционным и негативным в случае отсутствия проведения структурных реформ, то ответственность за отсутствие указанных преобразований, о которых говорит МинФин, следует возложить на само министерство, руководство которого в последние 15 лет преемственно и неизменно.

Если структурные реформы отсутствуют, то Минфин должно назначить себя ответственным за это и «лучшего министра финансов в мире», подытожил главный редактор ИА REGNUM.

Напомним, что представители МинФин РФ заявляют, что в случае если в экономике РФ в ближайшее время не будут проведены структурные реформы, ее рост составит не более 1,3% при цене черного золота на уровне $40 за баррель. Такой сценарий развития российской экономики на период до 2030 года рассматривают в Министерстве финансов, пишет газета «Ведомости».