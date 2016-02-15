Минск, 15 февраля, 2016, 14:33 — ИА Регнум.

lenagold.ru Белорусские лекарства

В Белоруссии нет угрозы гриппа. Об этом 15 февраля заявил глава Минздрава Белоруссии Василий Жарко, представляя доклад Александру Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе встречи руководитель постсоветской республики выказал тревогу в связи с распространением гриппа в России и потребовал не допустить эпидемии в постсоветской республике. Также была обсуждена ситуация на белорусском рынке лекарственных средств в контексте политики «импортозамещения».

«Да, мы имеем своих лекарств более половины, — констатировал Лукашенко. — Но что в этих лекарствах?»

По мнению Лукашенко, лекарства в Белоруссии должны изготавливаться из местного сырья. Он также запретил «наживаться» на лекарствах, подчеркнув, что этого «позволить нельзя» ни производителям, ни продавцам.

Говоря об аптечной сети, Лукашенко похвали Минздрав: «Они у вас полностью управляемы».

Тем не менее, сказал Лукашенко, производители и продавцы лекарств видят конъюнктуру и будут стараться «цены потихоньку-потихоньку двигать», и это недопустимо. При этом руководитель постсоветской республики отметил, что жесткое госрегулирование может вылиться в дефицит лекарственных средств и убыточность работы производителей медицинских препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, рост инфляции в 2015 году к 2014 году составил 13,5% в целом, в том числе: продовольственные товары подорожали на 12,1%, непродовольственные товары — на 11,7%, а услуги — на 21,3%. Сравнение декабря 2015 года к декабрю 2014 года выявило рост потребительских цен на 12%: продовольственные товары подорожали на 11%, непродовольственные товары — на 11,5% и услуги — на 15,7%. Лидером подорожания среди непродовольственных товаров стали медикаменты — на 31,8%.