Наньнин, Китай, 15 февраля, 2016, 03:46 — ИА Регнум. 14 февраля Комитет по делам здравоохранения и планирования семьи КНР сообщил об окончательном выздоровлении первого пациента в Китае, зараженного вирусом Зика.

hn.china.com Китайские врачи

Власти провинции Цзянси сообщили, что пациент уже выписался из больницы и отправился домой. По мнению медицинских специалистов, здоровью мужчины ничего не угрожает.

Благодаря оперативному обращению заразившегося за медицинской помощью, китайским врачам удалось в кратчайшие сроки побороть все симптомы лихорадки Зика, пишет «Жэньминь жибао».

6 февраля 34-летний мужчина был доставлен в одну из больниц провинции Цзянси с высокой температурой. После получения результатов анализов врачи диагностировали заражение вирусом Зика. Китаец заразился вирусом Зика во время своей поездки в Венесуэлу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , сразу после госпитализации первого заболевшего власти провинции развернули кампанию по предотвращению распространения вируса Зика на территории провинции.

По заверению властей, в настоящий момент угрозы заражения вирусом Зика в Китае нет.