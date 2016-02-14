Порт-о-Пренс, 14 февраля, 2016, 19:37 — ИА Регнум. Глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны», сообщает AFP. Жоселерм Привер занимал пост министра внутренних дел при президенте Жан-Бертране Аристиде. В 2004 году он был арестован и некоторое время находился в заключении.

galleryhip.com Бел Эйр, Гаити. Здесь начиналось движение против президента Аристида

Напомним, что в 2004 году оппозиция обвинила президента Аристида в коррупции. 5 февраля 2004 года в стране начались массовые антиправительственные восстания. Противники президента сформировали «Фронт освобождения Гаити», который занял все крупные города Гаити, кроме Порт-о-Пренса. Аристид и его соратники, включая Жоселерма Привера, были арестованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, датой второго тура президентских выборов, которые до этого несколько раз переносились, назначено 24 апреля 2016 года. До выборов временного президента исполнительную власть в стране возглавлял премьер-министр Поль Эванс. С этими решениями категорически не согласна оппозиция, которая требует отмены итогов первого тура президентских выборов.