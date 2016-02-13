Минск, 13 февраля, 2016, 18:51 — ИА Регнум.

Перчатки

В организациях министерства промышленности Белоруссии за рубежом организовано 144 сборочных производств, из которых реально работают 65. Об этом заявил министр промышленности Виталий Вовк на коллегии министерства.

«За рубежом создано и существует 110 собственных субъектов товаропроводящей сети, однако даже предприятия, которые имеют долю собственности в этих субъектах, в большинстве своем не управляют ими, о чем говорят данные по экспорту, возврату валютной выручки, оказанию сервисных услуг и обеспеченности запасными частями», — заявил министр.

Указав на жалобы от покупателей на некачественный сервис и отсутствие запасных частей, поступавшие в министерство и Совмин, Вовк отметил: «Чем занимаются ТПС — непонятно. С учетом высказанного требую оперативной ревизии организациями структуры сетей с целью повышения эффективности их работы».

«Также Виталий Вовк констатировал, что в организациях министерства промышленности за рубежом организовано 144 сборочных производств, из которых реально работают 65», — сказано в сообщении госинформагентства БелТА.

«Руководители организаций Минпрома должны принять неотложные меры по возобновлению их деятельности или закрытию», — распорядился Вовк.

Запасы готовой продукции на предприятиях Минпрома за 2015 год, по словам Вовка, уменьшились на сумму около 1 трлн белорусских рублей и по состоянию на 1 января 2016 года, соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 156,6% (снизилось по отношению к I полугодию 2015 года на 68%).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года ВВП Белоруссии сократился на 3,9%. Промышленное производство за 2015 год сократилось на 6,6%, а сельхозпроизводство — на 2,8%.

По данным Белстата, объём внешней торговли товарами Белоруссии за 2015 год рухнул на 25,6% до $56,9972 млрд. Белорусский экспорт упал до $26,6855 млрд (-26%), импорт — до $30,3117 млрд (-25,2%).

По данным НацбанкаБелоруссии, внешнеторговый оборот товаров и услуг по итогам 2015 года составил $65,5597 млрд — на 24,7% меньше уровня 2014 года. При этом экспорт составил $32,8827 млрд млн (-24,1% к уровню 2014 года), импорт упал до $32,677 млрд (-25,4%). Внешнеторговый оборот товаров (в ценах ФОБ) по итогам 2015 года упал на 25,8% до $54,5364 млрд. При этом белорусский экспорт рухнул на 26% до $26,2091 млрд, а импорт — на 25,6% до $28,3273 млрд. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательным: — $2,1182 млрд.