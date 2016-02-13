Анкара, 13 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Турция совместно с Саудовской Аравией может начать наземную операцию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 13 февраля, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В небе

Ранее сегодня стало известно, что Саудовская Аравия отправила на турецкую военную базу Инджерлик войска и истребители. Об этом сообщает курдская информационная служба Yenisafak.

Чавушоглу подтвердил эту информацию. Он также заявил: «Саудовская Аравия объявила о своей решимости начать борьбу с «Исламским государством», заявив о своей готовности отправить сухопутные войска и истребители».

Глава турецкого МИД отметил, что уже неоднократно подчеркивалась необходимость ориентированной на гарантированный результат стратегии по борьбе с ИГ.

«При наличии такой стратегии Турция и Саудовская Аравия смогут начать наземную операцию», — сказал Чавушоглу.

Первыми голос о проведении наземной операции в Сирии подали в США. Затем его подхватили страны Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Теперь к ним присоединяется Турция.

На фоне неопределённости, царящей на сирийских мирных переговорах в Женеве, Запад идет на явное обострение ситуации в Сирии.

Президент Арабской Республики Башар Асад уже заявил, что правительственные силы дадут отпор интервентам.