Астана, 13 февраля, 2016, 04:33 — ИА Регнум. В столице Казахстана в ночь на 13 февраля произошёл пожар в недостроенном многофункциональном комплексе «Абу-Даби Плаза», передаёт портал Tengrinews.

http://tengrinews.kz Восьмидесяти восьми этажный комплекс «Абу-Даби Плаза» в Астане

По предварительным данным, в результате взрыва газовых баллонов загорелись опалубки на 25 этаже здания. В борьбе с огнём задействованы 60 человек и 17 единиц техники. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Строящийся многофункциональный комплекс «Абу-Даби Плаза» на улице Сыганак в Астане запланирован как самое высокое строение в Центральной Азии. Высота самого большого здания комплекса — 88 этажей.