Санкт-Петербург, 12 февраля, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко побывал сегодня, 12 февраля, в Санкт-Петербургской Соборной мечети, где вместе с муфтием Равилем Панчеевым осмотрел результаты первого этапа реконструкции культового здания, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Смольного.

gov.spb.ru Равиль Панчеев и Георгий Полтавченко

«Губернатор поблагодарил мусульманскую общину Санкт-Петербурга и муфтия Равиля Панчеева за большой вклад в сохранение уникального памятника исламской культовой архитектуры», — говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля на сайте Совета муфтиев России появилась информация о том, что глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России и настоятель Санкт-Петербургской Соборной мечети Равиль Панчеев отстранен от должности и лишен духовного звания «муфтий».

Причиной была названа «потеря морально-нравственного права занимать духовную должность в связи с судебными тяжбами и притеснениями своей матери», говорилось в указе за подписью верховного муфтия России Талгата Таджуддина. Однако в ДУМ Петербурга решение о снятии Панчеева с должности посчитали нелегитимным и нарушающим положения действующего законодательства России и устав организации, и отказались его исполнять.

Как отмечают в Смольном, губернатор остался доволен качеством ремонта мечети. Он отметил, что в 2016—2018 годах будут отреставрированы молельный зал и купол над ним. В 2016 году на проектирование и начало общих реставрационных работ будет выделено около 60 млн рублей. В целом на реставрацию молельного зала планируется направить 190 млн рублей.

«Эту работу нужно завершить (…) Это замечательный памятник архитектуры, и он должен содержаться в хорошем состоянии», — сказал Георгий Полтавченко, добавив, что мечеть посещают не только верующие мусульмане, но и многочисленные туристы.