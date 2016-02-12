Нижний Тагил, Свердловская область, 12 февраля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области прошёл митинг против сокращений персонала «Уралвагонзавода» (УВЗ) и проблем в сфере ЖКХ. На мероприятии присутствовали около 60 человек, причём порядка 20 из них были представители прессы. Правопорядок и безопасность во время народного схода обеспечивали около двух десятков сотрудников полиции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Михаила Моторина Митинг в Нижнем Тагиле 00

Организатором мероприятия выступил местный житель, который разослал приглашения на народный сход мэру Нижнего Тагила и некоторым депутатам законодательного собрания Свердловской области. Таким образом, он предполагал обсудить вместе с ответственными лицами проблемы города и предстоящих сокращений на УВЗ. Однако на митинг никто из чиновников и депутатов так и не прибыл.

Напомним, что ранее на УВЗ была заявлена оптимизация численности сотрудников предприятия. Под сокращение может попасть от 5 до 10 процентов персонала «Уралвагонзавода», то есть порядка 2700 работающих. В пресс-службе предприятия заявили, что все увольнения будут происходить с соблюдением трудового законодательства России.

По словам представителя профсоюзной организации УВЗ Алексея Балыбердина, организатор митинга просто пытается сделать себе имя на существующей проблеме. Он также отметил, что, по его мнению, оптимизация неизбежна, передаёт нижнетагильское издание «Все новости».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы на предприятии начались в начале 2015 года. Тогда порядка пяти тысяч сотрудников были отправлены в вынужденные отпуска, по причине отсутствия заказов на вагоны. При этом те цеха УВЗ, которые получили государственный оборонный заказ, продолжают работу.